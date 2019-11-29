Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 22:24

Стамбул. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По данным НАТО, корабль предназначен для обеспечения связи, боевого управления оперативными соединениями российского флота, ведением радиоэлектронной борьбы и разведки. Одной из важнейших задач корабля, по данным западных источников, является слежение за действиями и радиоэлектронное противодействие американской системе противоракетной обороны морского базирования "Иджис" в Европе, которую в настоящее время обеспечивают четыре эсминца ПРО ВМС США.

Ожидается, что "Иван Хурс" пополнит действующее на постоянной основе в Средиземном море оперативное соединение ВМФ РФ.

Закладка корабля, названного в честь начальника разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР вице-адмирала Хурса Ивана Кузьмича, прошла в ноябре 2013 года. 25 июня 2018 года он официально вошёл в состав ВМФ.

Это уже второй разведывательный корабль данного типа после ввода в состав ВМФ головного корабля серии "Юрий Иванов" для Северного флота. Всего планируется построить, как минимум, четыре таких корабля.

Как ранее сообщалось, в пятницу, пройдя Черноморские проливы, в Средиземное море вошел корабль-гигант контейнеровоз "Спарта" подведомственной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика", который идет из Новороссийска в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.

В четверг через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно "Двиница-50" из состава вспомогательных сил ВМФ РФ.

Кроме того, в минувшую субботу через Черноморские проливы в Сирию также проследовал большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Азов". Это был третий поход БДК "Азов" в Сирию за последние два месяца и, по меньшей мере, пятый с начала текущего года.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

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