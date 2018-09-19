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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 3:53 19.09.2018 - 03:53

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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Второй раунд официальных переговоров президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына начался в среду в Пхеньяне в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон"в рамках визита в Пхеньян южнокорейского руководителя.

Стороны перейдут к обсуждению главных вопросов, включенных в повестку дня третьего межкорейского саммита - денуклеаризация Корейского полуострова и возобновление диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи сообщил журналистам, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин перед отлетом в Пхеньян заявил: "Мой визит в Северную Корею будет иметь большое значение, если он сможет привести к возобновлению диалога Северная Корея - США".

Cаммит проходит в условиях "пробуксовки" в наметившемся улучшении отношений между Пхеньяном и Вашингтоном по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Главной причиной является нежелание Вашингтона смягчать санкции против Пхеньяна до полного демонтажа его ракетно-ядерных объектов и отказа от ракетно-ядерной программы.

В то же время КНДР настаивает на том, что она уже реализовала ряд договоренностей сингапурского саммита: приступила к демонтажу ядерного и ракетного полигонов, передала США часть останков американских военных, погибших на полуострове в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Во вторник Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с президентом США Дональдом Трампом и проведению первого северокорейско-американского саммита.

Ранее, как сообщалось, лидер КНДР направил Д.Трампу послание с предложением о проведении второй встречи.

По итогам переговоров в среду и в зависимости от того, будут ли достигнуты положительные результаты, можно рассчитывать на совместное заявление лидеров, сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

"Пока еще сложно делать вывод о том, какое соглашение будет достигнуто между двумя руководителями. Объявление о результатах запланировано, но точное время пока не назначено", - сказал он журналистам накануне.

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