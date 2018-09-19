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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 3:33 19.09.2018 - 03:33

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Второй раунд официальных переговоров президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына начался в среду в Пхеньяне в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон" в рамках визита в Пхеньян южнокорейского руководителя.

Стороны перейдут к обсуждению главных вопросов, включенных в повестку дня третьего межкорейского саммита - денуклеаризация Корейского полуострова и возобновление диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи сообщил журналистам, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин перед отлетом в Пхеньян заявил: "Мой визит с Северную Корею будет иметь большое значение, если он сможет привести к возобновлению диалога Северная Корея-США".

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