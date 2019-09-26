Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 13:21

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщает издание "Сабах".

По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!