Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщает издание "Сабах".

По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море.

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