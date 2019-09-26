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Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщает издание "Сабах".
По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.
Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, глубина залегания эпицентра - от 7 км до 12,6 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Кроме этого, напоминает "Сабах", ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 2,9.
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