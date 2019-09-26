Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 13:28

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Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщает издание "Сабах".

По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, глубина залегания эпицентра - от 7 км до 12,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Кроме этого, напоминает "Сабах", ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 2,9.

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