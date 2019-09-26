Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 15:16

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В результате землетрясения в стамбульском районе Авджылар обрушился минарет мечети Хаджи Ахмета, сообщил в четверг сайт турецкой газеты "Хюрриет".

По сообщению издания, к месту события направлены кареты скорой помощи.

По данным Анатолийского агентства новостей, в результате землетрясения пострадали восемь человек.

Сообщается, что после землетрясения были закрыты некоторые школы, эвакуированы люди из больницы в районе Силиври. При обрушении крыши расположенного рядом с больницей здания пострадали пять человек.

По данным агентства, в пострадавшем от землетрясения районе зафиксировано 28 эхо-толчков.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщило ранее в четверг издание "Сабах".

По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, эпицентр находился на глубине - от 7 км до 12,6 км.

Кроме этого, напоминает "Сабах", ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 2,9.

1ви ар

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