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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в Стамбуле на полях четырехстороннего саммита по Сирии, передало агентство "Анадолу".

Ранее президент Турции провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые.

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Интерфакс