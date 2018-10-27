В Стамбуле началась встреча Эрдогана с Макроном

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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 15:09 27.10.2018 - 15:09

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в Стамбуле на полях четырехстороннего саммита по Сирии, передало агентство "Анадолу". Ранее президент Турции провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые. 1эф яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс