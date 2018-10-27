В Стамбуле началась встреча Эрдогана с Макроном
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в Стамбуле на полях четырехстороннего саммита по Сирии, передало агентство "Анадолу".
Ранее президент Турции провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые.
1эф яч
Интерфакс