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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 14:22 23.10.2018 - 14:22

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В Турции обнаружены части тела оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, скончавшегося после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает во вторник британский канал "Скай ньюс" со ссылкой на источники.

"По данным источников, части тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи были обнаружены", - передает канал.

По их информации, журналиста расчленили, его лицо обезображено.

Согласно одному из источников, останки Дж.Хашкаджи были обнаружены в саду резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.

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