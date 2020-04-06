Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 20:27

Стамбул. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Турции решили построить две больницы в Стамбуле для лечения заболевших новым типом коронавируса Covid-19, сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы завершим строительство двух больниц в течение 45 дней, и затем - они начнут принимать пациентов", - приводят турецкие СМИ.

Каждая из больниц будет рассчитана до 1,5 тыс. пациентов.

Эрдоган отметил, что Турция задействовала все возможные способы в борьбе с угрозой распространения коронавируса.

"С уже предпринятыми и дополнительными мерами мы преодолеем эту пандемию вместе с Европой и всем миром", - добавил турецкий лидер.

По последним данным, в Турции с начала вспышки коронавируса зафиксировано более 30 тыс. случаев заражения, около 650 человек скончалось.

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