В Стокгольме второй день подряд наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении
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Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Движение поездов затруднено второй день подряд в шведской столице из-за закрытия части путей после произошедшего накануне возгорания электрокабеля, сообщает в четверг местное издание "Локал".
Отмечается, что со вчерашнего дня число поездов сокращено примерно в два раза, в результате чего на платформах скапливается большое количество человек.
Накануне из-за возгорания электрокабеля на шесть часов было полностью прекращено движение поездов, которые отправлялись из Стокгольма в северном направлении, что привело к перебоям в работе всего столичного железнодорожного сообщения.
В местной транспортной службе ожидают, что движение возобновится в полном объеме позже в четверг. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на сайте Транспортной администрации Швеции.
вл ар
Интерфакс