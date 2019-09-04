Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 21:50

Стокгольм. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД Швеции в среду приветствовал освобождение нескольких членов команды задержанного в Иране танкера Stena Impero.

"С облегчением отмечаем освобождение нескольких членов команды (танкера) под британским флагом Stena Impero, которым владеет Швеция. Рассчитываем на освобождение всей команды, - написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем. - Это была одна из тем моих искренних переговоров с министром иностранных дел Ирана Зарифом".

Ранее в среду агентство "Мехр" сообщило со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, что Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании и задержанного в июле.

"Мехр" не уточнил, гражданами какой страны являются отпущенные моряки. Ранее сообщалось, что на борту Stena Impero находятся трое россиян.

В посольстве РФ в Тегеране подтвердили информацию об освобождении семерых членов экипажа и уточнили, что среди них есть один россиянин.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!