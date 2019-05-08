Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Швеции сообщили о решении России выслать двух шведских дипломатов, сообщает газета "Экспрессен".
"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявил изданию пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильсон.
"Мы сожалеем о том, что Россия приняла такое решение", - добавил он.
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