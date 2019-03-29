Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 15:33

Париж. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч человек вышли на улицы столицы Алжира в знак протеста против президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

На акцию алжирцы пришли целыми семьями, среди них много молодежи. По данным агентства, участники акции в Алжире выступают не только против самого А.Бутефлики, но и в целом против сложившейся политической системы, которую они считают коррумпированной.

В руках местные жители несут плакаты, на которых написаны такие лозунги: "Али-Баба и 40 разбойников", "Ни Москва, ни Париж, ни Вашингтон - выбор должен быть за алжирцами". За порядком следит полиция, задействованы вертолеты.

Ранее на этой неделе А.Бутефлика лишился поддержки сразу нескольких своих союзников. Так, например, его близкий соратник - начальник Генштаба ВС Алжира генерал Ахмед Гайд Салах - призвал признать президента А.Бутефлику неспособным выполнять обязанности главы государства. С подобным требованием выступила и партия правящей в Алжире коалиции "Национальное демократическое собрание".

Ранее 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перевести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против А.Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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