Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Ливанские стражи порядка применили водометы для разгона участников протестов в Бейруте, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Жители Ливана собрались на площади перед зданием правительства страны, чтобы выразить недовольство планами властей страны сократить расходы, что, по мнению протестующих, может пагубно отразиться на зарплатах и социальных льготах госслужащих.
Участники протестов скандировали лозунг: "Воры, воры!". Значительную часть протестующих составляли учителя.
В понедельник ливанский кабинет министров проводит заседание, на котором обсуждает вопрос о сокращении бюджетных расходов.
Агентство отмечает, что экономика Ливана переживает сложный период, который связан с растущей безработицей и медленным экономическим ростом.
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