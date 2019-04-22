Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 10:14

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Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Шри-Ланки в понедельник вновь ввели комендантский час в Коломбо в связи с угрозой новых атак, сообщают западные СМИ.

Комендантский час действует с 20:00 понедельника до 4:00 вторника по местному времени (18:00-02:00 мск).

Новый комендантский час введен после того, как власти страны отменили предыдущий комендантский час, введенный накануне после серии терактов, унесшей жизни 290 человек.

Также 22-23 апреля в стране объявили нерабочими, чтобы избежать большого скопления людей на улице и в общественных местах.

На Шри-Ланке накануне группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения.

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