Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 14:22

Лондон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник сообщила, что число заразившихся коронавирусом в странах Африки превысило 15 тыс. человек.

"Более 15 тыс. случаев COVID-19 выявлено на африканском континенте", - сообщила организация в Twitter.

Самое большое количество заражений зарегистрировали в ЮАР - свыше 2,2 тыс., в Египте - более 2 тыс. случаев, в Алжире - почти 2 тыс., в Марокко - более 1,7 тыс.

Самое высокое количество смертей зараженных коронавирусом в Алжире - 313, за ним следуют Египет (159) и Марокко (120).

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