Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 12:21

*** В Эстонии скончался один пациент

Рига/Вильнюс/Таллин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии за последние сутки подтверждено восемь новых случаев заражения Covid-19, один человек умер, в Литве - 12, в Латвии - восемь.

В четверг в Латвии сделано 2156 тестов на Covid-19, в общем проведен 85 431 анализ, коронавирус подтвержден у 970 человек, что составляет около 1,15% от общего числа протестированных, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики в пятницу.

По их данным, в стране выздоровели 662 человека, 123 пациента после лечения от коронавируса выписаны, 19 человек скончались.

В Литве общее число зараженных Covid-19 выросло до 1523, за сутки зафиксировано 12 новых случаев, сообщили в министерстве здравоохранения агентству BNS.

Общее число скончавшихся достигло 54, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

По последним данным, коронавирусом все еще болеют 498 человек, 965 пацентов выздоровели, в изоляции сейчас находится 260 человек.

Всего в стране в лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.

В Эстонии за последние сутки подтверждено 8 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер, сообщил в пятницу департамент здоровья.

За сутки в Эстонии было проанализировано 975 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 8 тестов или 0,8 % показали позитивный результат.

Умер один человек, 88-летняя женщина. Всего после начала эпидемии от COVID-19 погибли 63 человека.

В больницах находится 42 пациента, из них 5 - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписано 287 человек, закрыты 297 историй болезни.

Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано 68 000 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых 1 766 или 2,6% оказались позитивными.

По состоянию на среду выздоровело 1 375 человек, в том числе у 923 закрыты истории болезни (67,1%). У 452 человек (32,9%) после позитивных тестов прошло более 28 дней, они не находятся на больничном излечении и ожидают подтверждения о выздоровлении.

В пятницу министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы подпишут в Риге меморандум об отзыве ограничений на поездки между Латвией, Литвой и Эстонией. Внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве,

Меморандум охватывает отзыв ограничений при поездках автодорожным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

Это первый такой пример сотрудничества в Евросоюзе. В настоящее время ведутся переговоры с Финляндией и Польшей о включении в зону общего передвижения и этих государств.

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