Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 21:28

*** Регион стал эпицентром распространения COVID-19

Мадрид. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) во вторник выразили обеспокоенность по поводу ускорения темпов инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в странах Латинской Америки.

"Мы особо обеспокоены тем, что число новых случаев (заражения COVID-19), выявленных на прошлой неделе в Бразилии, было самым высоким за семидневный период с начала вспышки (коронавируса - ИФ)", - заявила директор ПАОЗ Карисса Этьен на еженедельном брифинге.

"В Перу и Чили также зафиксирован высокий уровень заболеваемости, это является знаком того, что темпы распространения вируса увеличиваются", - добавила Этьен.

Она подчеркнула, что на данный момент Латинская Америка является эпицентром коронавирусной пандемии и призвала страны продолжать борьбу с распространением инфекции.

"Для многих стран на американском континенте сейчас не время ослаблять ограничения или сворачивать стратегии по предотвращению (распространения коронавируса - ИФ)", - отметила директор организации.

Этьен, ссылаясь на прогноз Института показателей и оценки здравоохранения в Вашингтоне, сообщила, что пиковая ситуация эпидемии коронавируса в Бразилии ожидается к 22 июня. Ожидается, что тогда прирост случаев смерти инфицированных в стране будет составлять более 1000 в день.

Две недели назад модель прогнозирования института показала, что к августу в Бразилии может быть зафиксировано более 88 тыс. летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

На данный момент Бразилия занимает вторую строчку по количеству диагностированных заражений среди всех стран мира. По состоянию на 26 мая в стране выявили свыше 377 тыс. случаев заражения, число случаев смерти превышает отметку в 23 тыс.

Всего в Латинской Америке зафиксировано порядка 2,4 млн заражений, более 143 тыс. человек с коронавирусом скончались. Таким образом, Латинская Америка обогнала Европу и США по количеству инфицированных.

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