В стратегически важном порту Йемена возобновились столкновения

Этот контент был опубликован 6 января 2019 г. 9:04

Стамбул. 6 января. ИНТЕРФАКС - Боевые действия возобновились в стратегически значимом порту Ходейда на западе Йемена, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

Агентство напоминает, что это совпало с визитом в страну спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Обвинения в нарушении режима прекращения огня прозвучали от обеих сторон конфликта - как от правительственных сил, так и от хуситов из движения "Ансаруллах".

Очевидцы, в частности, сообщают о крупном пожаре в районе складов с гуманитарными грузами "Всемирной продовольственной программы".

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