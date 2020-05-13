Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 21:20

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Среди служащих авиабазы Эллсворт (штат Южная Дакота), где размещается авиакрыло американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщило в среду ее командование.

При этом указывается, что служащий авиабазы, получивший положительный результат на тест, работал "на удаленке" из дома, и не был в ее расположении с 30 апреля.

Командование сообщает, что инфицированный и члены его семьи будут находиться в изоляции дома до тех пор, пока они не дадут отрицательный результат на коронавирус, и, соответственно, не будут представлять угрозы для заражения военнослужащих авиабазы.

"Мы знали, что это всего лишь вопрос времени, когда COVID-19 затронет нас, и этот случай, вероятно, не будет последним, поэтому, пожалуйста, сохраняйте бдительность, поскольку местные районы начинают открываться (для бизнеса - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным Пентагона, в настоящее время, количество заболевших коронавирусом в вооруженных силах США достигло 8,5 тыс. человек, в том числе 417 в ВВС США.

В апреле стратегические бомбардировщики B-1B, вылетавшие с авиабазы Эллсворт, по меньшей мере, дважды задействовались для полетов вблизи российского Дальнего Востока. В частности, они совершили полеты вблизи восточного побережья Камчатки и Курильских островов.

1нв аг

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