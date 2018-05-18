В стрельбе в Техасе подозревают 17-летнего учащегося школы
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Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Стрельбу в школе близ Хьюстона (штат Техас), вероятно, устроил 17-летний Димитрос Пагурцис, сообщает в пятницу газета "Ю-Эс-Эй тудей".
По данным издания, молодой человек, который является учащимся школы, был вооружен пулеметом или винтовкой. В настоящий момент он задержан и находится под наблюдением полиции.
В связи с инцидентом также был задержан второй человек, однако информация о нем не приводится.
Местные стражи порядка полагают, что в ходе нападения могли быть использованы и другие виды оружия, однако пока они не были найдены. Помимо этого, полиция обнаружила в школе устройства, похожие на бомбы, над обезвреживанием которых сейчас работают саперы.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 10 человек - девять школьников и преподаватель.
Тэ эф гс
Интерфакс