Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 15:18

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В структурах Евросоюза возникла острая нехватка переводчиков, после того как во время пандемии COVID-19 со специалистами-фрилансерами прервали контракты, сообщает европейское издание Politico.

По его данным, из-за ожидавшегося сокращения необходимости в переводах во время коронавирусной инфекции многие контакты были аннулированы. В частности, сократился объем работы в Еврокомиссии и Совете ЕС.

Однако в результате этого европейские политики столкнулись с проблемами при контактах с иностранными коллегами. Так, например, несколько недель назад португальский политик и член Европарламента Сандра Перейра во время заседания заявила, что "сожалеет" из-за невозможности говорить на своем родном языке из-за того, что "переводчики были уволены".

Во время встречи комитета Европарламента по иностранным делам его председатель Дэвид Макалистер попросил всех участников заседания "говорить на своем родном языке только, если функция перевода их языка активна".

Между тем, в Европарламенте заверили, что смогли обеспечить переводы на все 24 языка во время сессий с участием всех членов законодательного органа. Однако перевода на шотландский язык и мальтийский не было, поскольку переводчики не смогли приехать в Брюссель из-за действующих ограничений.

В общей сложности, структуры ЕС располагают 800 переводчиками на постоянной основе. Кроме того, до коронавируса контракты были у еще 3,2 тыс. переводчиков-фрилансеров. В "докоронавирусный" период переводы требовались для 40-50 встреч в день, отмечает Politico. В настоящее же время переводчики работают, в среднем, на пяти встречах в сутки плюс - на некоторых видеоконференциях.

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