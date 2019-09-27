Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 23:00

Дубай. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президентские выборы, четвертые с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан" (запрещено в РФ), стартуют в Афганистане, в них примут участие 15 кандидатов, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Ранее эти выборы уже дважды переносились.

Первоначально на пост главы государства претендовали 18 кандидатов. Два из них добровольно сошли с дистанции. Это бывший советник президента по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар и бывший министр иностранных дел Залмай Расул.

Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок под лозунгом "Государственный строитель".

Фаворитами этой кампании наблюдатели называют премьер-министра Абдуллу Абдуллу, бывшего влиятельного полевого командира и главу правительства Гульбеддина Хекматияра и бывшего шефа службы безопасности и разведки Рахматуллу Набиля.

Также основными конкурентами на пост президента среди известных политических деятелей являются бывший посол Афганистана в Великобритании Ахмад Вали Масуд, младший брат погибшего в 2001 году командующего "Северным альянсом" Ахмад Шаха Масуда, и бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматияр.

В мае Независимая избирательная комиссия Афганистана (НИК) начала 22-дневный процесс регистрации избирателей.

В течение этого периода избиратели могли зарегистрироваться или обновить информацию.

По данным комиссии, для голосования зарегистрировались около 9,5 млн человек в возрасте 18 лет и старше.

Власти планируют использовать биометрическую систему идентификации избирателей.

Председатель НИК Хава Алам Нуристани подчеркнула, что наличие фотографий в биометрических данных избирательниц является "непременным условием для обеспечения транспарентности и предотвращения фальсификации выборов".

Ранее предполагалось, что будут открыты 7385 избирательных участков, однако впоследствии эта цифра была снижена до 5373 из-за проблем с безопасностью.

При этом примерно 500 участков находятся либо в районах, контролируемых талибами, либо в других опасных регионах.

Ранее в этом месяце МИД Афганистана сообщил, что свыше 72 тыс. сотрудников службы безопасности будут отправлены на избирательные участки для обеспечения безопасности.

В Независимой избирательной комиссии Афганистана также заявили о полной готовности к президентским выборам.

Тем не менее, существуют опасения, что власти Афганистана не смогут гарантировать избирателям честные президентские выборы.

Движение "Талибан" ранее пригрозило сорвать предстоящие выборы.

Талибы ведут войну, требуя вывода иностранных войск из страны после их свержения в 2001 году. Они неоднократно совершали нападения на предвыборные мероприятия, подрывая таким образом избирательный процесс.

Выборы пройдут на фоне решения президента США Дональда Трампа прекратить переговоры, которые вел с талибами в Катаре американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Это произошло на финише переговорного процесса, когда стороны подготовили проект соглашения, предусматривавшего достижение прекращения огня, вывод американского военного контингента и запуска межафганских переговоров в Осло.

1ви ар вв

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