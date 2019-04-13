Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 15:36

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый глава временного военного совета Судана Абельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене ранее введенного в стране комендантского часа, сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Новый лидер временного военного совета Судана заявил, что комендантский час отменяется. А.аль-Бурхан также сказал, что переходный период в стране продлится максимум два года", - сообщает телеканал.

На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала А.аль-Бурхана.

1тэ ав

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