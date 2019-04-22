Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 20:54

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Судане в понедельник обострилась после того, как сорвались переговоры между находящимися у власти военными и протестующими, сообщает агентство Associated Press.

Протесты в понедельник проходят по всему Судану. Так, в городе Порт-Судан на улицы вышли сотни школьников, призывающих к революции в стране. Несколько тысяч протестующих собрались у военного комплекса в провинции Сеннар в 360 км от столицы Хартума.

В Хартуме также проходят демонстрации, их участники блокируют улицы. Военные призвали протестующих в столице немедленно открыть доступ к дорогам и убрать баррикады.

Суданская профессиональная ассоциация, выступавшая в роли организатора антиправительственных акций, пообещала продолжить забастовки. Так, она призвала своих сторонников провести акции во вторник и в четверг, когда она планирует объявить о создании собственного гражданского переходного совета.

В воскресенье организаторы протестов приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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