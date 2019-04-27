Этот контент был опубликован 27 апреля 2019 г. 14:55

Брюссель. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Один из лидеров суданской оппозиции Садик аль-Махди в субботу заявил о необходимости того, чтобы Судан незамедлительно вступил в Международный уголовный суд (МУС).

"Теперь нет никаких возражений в отношении этих наших требований, и мы должны немедленно присоединиться к (МУС - ИФ)", - цитируют его слова западные СМИ.

В то же время, отметил он, этот шаг должен координироваться с временным военным советом Судана.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что представители оппозиции и военного совета ранее в субботу провели переговоры, посвященные формированию временного правительства в стране: в минувшую среду, после некоторого перерыва, протестующие согласились на возобновление диалога с военными властями Судана.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.аль-Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

О.аль-Башир находится в розыске Международного уголовного суда в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году. Однако военные власти Судана заявлял, что не собираются выдавать МУС свергнутого О.аль-Башира.

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