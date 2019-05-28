Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 13:36

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт Амстердама Схипхол отменил около 80 рейсов во вторник и предупредил пассажиров о возможных задержках вылетов из-за общенациональной забастовки сотрудников общественного транспорта Нидерландов, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Не приезжайте в Схипхол без крайней необходимости", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном на его сайте.

Обычно в Схипхол отправляются из Амстердама порядка 25 поездов в час, однако во вторник будут ходить только четыре поезда.

Аэропорт также призывает пассажиров закладывать больше времени на поездку в аэропорт, чем обычно из-за высокой загруженности автодорог, ведущих к нему. Кроме того, пассажирам, вылетающим или прибывающим во вторник в Схипхол, рекомендуют проверять сообщения от авиакомпаний.

В Нидерландах во вторник не работают почти все автобусы, поезда, трамваи и паромы после того, как профсоюзы, защищающие права сотрудников общественного транспорта, призвали к общенациональной забастовке. Сотрудники голландского транспорта таким образом выражают протест против повышения пенсионного возраста.

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