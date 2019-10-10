Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 17:13

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл своими клиентами, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

В мае этого года Джулиани называл Фрумана и Парнаса - выходцев из бывших советских республик - своими клиентами. Они оба жертвовали средства в кампании республиканцев, в частности, на предвыборную борьбу Трампа. Кроме того, в мае 2018 года они пожертвовали $325 тыс. неправительственной организации America First Policies, созданной в 2017 году, чтобы пропагандировать политику Трампа "America First" (англ.: "В первую очередь - Америка").

В обвинительном заключении также фигурируют имена бизнесменов Андрея Кукушкина, являющегося выходцем из Украины, и Дэвида Коррейи. Однако Bloomberg не поясняет, находятся ли они под стражей в настоящее время.

По информации Bloomberg,фигурантов дела обвиняют, в частности, в даче ложных показаний сотрудникам структур, отслеживающих связанные с выборами нарушения и в фальсификации данных о себе. Кроме того, по версии следствия, они обходили ограничения на суммы, которые разрешает жертвовать на политические кампании, перечисляя свои деньги через других лиц.

Всех четырех также обвиняют в том, что они совершали пожертвования в личных финансовых интересах, а также в интересах неназванного официального лица из украинского руководства.

В обвинительном заключении также говорится, что Парнас и Фруман, являющиеся гражданами США, вместе с неназванным американским конгрессменом обсуждали возможность смещения с должности американского посла на Украине в 2018 году. В то время эту должность занимала Мэри Йованович.

Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом в Александрии в штате Вирджиния позднее в четверг.

Кроме того, в мае 2018 году Фруман и Парнас ужинали с Трампом, а также встречались с его сыном Дональдом Трампом-младшим.

Агентство Associated Press ранее со ссылкой на источники сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывали план по смене руководства украинской компании "Нафтогаз", в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. План был сорван из-за проигрыша Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.

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