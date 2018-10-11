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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 10:12 11.10.2018 - 10:12

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники американских спецслужб арестовали 56-летнего жителя Нью-Йорка Пола Розенфилда, подозреваемого в подготовке террористической атаки в столице США Вашингтоне в день промежуточных выборов, передает в четверг телеканал "Эн-би-си ньюс".

В сообщении отмечается, что П.Розенфилд изготовил взрывное устройство весом более 90 кг и, согласно версии следствия, намеревался 6 ноября подорвать себя вместе с бомбой на территории Национальной аллеи Вашингтона.

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание общественности к политической идее "выбора по жребию", призывающей выбирать законодателей случайным образом, нежели через голосование на выборах.

"Если бы ему удалось совершить задуманное, план Розенфилда привел бы к гибели невинных прохожих и стал бы причиной немыслимых разрушений", - привел телеканал слова представителя ФБР Уильяма Суини.

"К счастью, его плану удалось помешать благодаря быстрым действиям бдительных граждан, а также - тщательной работе наших партнеров в правоохранительных органах и сотрудников антитеррористического отделения ФБР", - добавил У.Суини.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство в доме П.Розенфильда в Нью-Йорке. Это произошло после того, как в полицию обратился человек, которому П.Розенфилд рассказал о своих планах.

По данным прокуратуры, П.Розенфильду предъявлены обвинения в незаконном производстве и транспортировке взрывных устройств. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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