Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 20:11

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В США арестовали сотрудника разведывательного управления министерства обороны по обвинению в передаче засекреченной информации двум журналистам, сообщает The Hill со ссылкой на заявление американского Минюста.

В обвинительном заключении говорится, что 30-летний Генри Кайл Фриз дважды передавал журналистам секретную информацию, связанную с национальной безопасностью США. Предположительно, он состоял в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал эти данные.

В нем отмечается, что ФБР перехватывало телефонные разговоры Фриза и имело доступ к его личной переписке с журналистами в соцсети Twitter.

Если его признают виновным, ему грозит максимум 20 лет тюрьмы, отмечается в сообщении.

Министерство юстиции США не будет обнародовать данные о журналистах и СМИ, с которыми сотрудничал обвиняемый. Оба журналиста занимались темой национальной безопасности. Оно также не будет сообщать, какого иностранного государства касалась переданная им информация.

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