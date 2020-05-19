Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси подвергла американского президента Дональда Трампа критике после того, как он сообщил о том, что принимает противомалярийный медицинский препарат гидроксихлорохин.

"Он - наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал чего-то такого, что не одобрено учеными, особенно учитывая его возрастную группу и, как говорят, избыточный вес", - сказала Пелоси в эфире американского телеканала CNN.

"То, что президент принимает гидроксихлорохин, - опрометчивость. Любой эксперт скажет, что он не помогает против COVID-19. Так что он (Трамп) дает людям ложную надежду", - сказал в свою очередь лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

Подверг Трампа критике и ряд американских СМИ. Так медицинский эксперт телеканала CNN Санджай Гупта сказал: "Он не должен был делать этого. Его собственное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщило, что исследование (гидроксихлорохина) до сих пор продолжается, и его не следует принимать вне клинических испытаний. Лишь госпитализированные пациенты могут принимать его".

Полемика в связи с высказываниями Трампа возникла и в эфире американского телеканала FOX News. "Если вы находитесь в группе риска и принимаете его в качестве превентивного средства, чтобы отгородиться от вируса, или в худшем случае, если вы подхватили вирус, будучи в группе риска, он (гидроксихлорохин) убьет вас", - сказал ведущий телеканала Нейл Кавуто.

Ему ответила врач скорой помощи Джанет Нешейват: "Принимая заранее слабые дозы в качестве профилактики, это менее рискованно, чем умереть от COVID, показывают данные исследований Университета Миннесоты и Колумбии. То же касается и гриппа, и ВИЧ, и малярии и т.д. Речь идет о малой дозе".

Накануне Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

"Они принимают препарат, чтобы не заразиться", - пояснил Трамп.

"Я принимаю по таблетке в день", - сказал президент США. Он заверил, что у него "ноль симптомов заболевания" коронавирусом. Он ежедневно сдает тест на инфекцию, пока все эти тесты были отрицательными.

Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не имеют возражений.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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