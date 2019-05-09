Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 16:59

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниэл Хейл арестован за передачу секретных материалов журналисту, сообщает в четверг Минюст страны.

Д.Хейл, ранее служивший в ВВС США, в 2014 году, работая в АНБ, передал журналисту неназванного издания несколько засекреченных документов, говорится в сообщении.

По данным СМИ, Д.Хейл. передал материалы журналисту издания The Intercept, они касались разработки беспилотников. Материалы, переданные Д.Хейлом, впоследствии были опубликованы изданием.

Бывшего аналитика обвиняют в раскрытии секретной информации и краже госимущества, всего обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание за каждый из пунктов составляет 10 лет тюрьмы.

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