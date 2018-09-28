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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:20 28.09.2018 - 20:20

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В США впервые разбился новейший истребитель F-35, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Пилот успешно катапультировался. Сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре.

В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", отмечается в сообщении. Причины инцидента выясняются.

О крушении военного самолета сообщил офис шерифа округа Бофорт в Южной Каролине.

Источник телеканала Си-Эн-Эн в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США.

Истребитель разбился неподалеку от военной базы.

Военный представитель подчеркнул, что это первый случай крушения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане.

F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.

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