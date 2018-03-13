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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 2:53 13.03.2018 - 02:53

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Группа из 140 демократов Палаты представителей конгресса США в письме Дональду Трампу обвинили президента в "нежелании вводить какие-либо санкции" против России и пригрозили новыми законодательными мерами.

Конгрессмены напомнили о принятом конгрессом и одобренном 2 августа 2017 года президентом Д.Трампом законе "О противодействии противникам США посредством закона о санкциях" (CAATSA), в соответствии с которым против РФ должны быть введены санкции. Однако, по мнению демократов, Д.Трамп не сделал этого в установленный срок.

"Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями", - говорится в письме.

"Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, Конгресс должен действовать самостоятельно", - заявили также 140 членов палаты представителей.

По словам конгрессменов, Д.Трамп своими "последними действиями игнорирует закон и прерогативы ветви власти и дает понять России, что ничего не сделает, чтобы остановить дополнительное вмешательство в американские выборы".

"Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента (Владимира) Путина и отрицать хорошо подготовленную поддержку Вашей кампании в 2016 году", - подчеркнули демократы.

Йф тг

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