Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 3:53

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заверил журналистов, что США располагают достаточным количеством тестов для определения сроков перехода регионов к восстановлению экономики и смягчению ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

"Мы считаем, что сегодня у нас налажено тестирование по всей стране, которое позволит любому штату в Америке перейти к первой фазе (плана восстановления экономики - ИФ), если они будут соответствовать критериям", - завил он на брифинге.

Президент США Дональд Трамп обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности.

На первом этапе план предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода.

Режим "сидим дома" остается в силе для категории населения повышенного риска, школы и дома престарелых работать не будут, население должно соблюдать "социальное дистанцирование", собрания более 10 человек должны быть запрещены.

1гк гс

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