Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:36

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в понедельник заявил, что новое руководство Украины - кто бы ни победил на президентских выборах - должно продолжить политику по борьбе с коррупцией и добиваться возращения территорий, контроль над которыми Киев утратил.

"Я жду от любого нового правительства Украины продолжения политики укрепления демократических институтов, проведения новых реформ, борьбы с коррупцией, защиты территории и возвращения оккупированных территорий", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Брюсселе.

Выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.

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