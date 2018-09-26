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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:19 26.09.2018 - 09:19

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники американских спецслужб задержали в Чикаго 27-летнего гражданина КНР, которого обвиняют в шпионаже, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на федеральную прокуратуру США.

Имя задержанного - Цзи Чаоцюнь, он находился в США по студенческой визе.

Отмечается, что молодому человеку предъявлены обвинения в том, что он сознательно вел деятельность на территории США как агент иностранного государства, не уведомив об этом заранее американскую генпрокуратуру.

Сторона обвинения считает, что Цзи Чаоцюнь занимался сбором данных для китайских разведслужб по восьми гражданам США для их последующей вербовки. Некоторые из этих людей являются сотрудниками американских предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом, все эти восемь человек родились либо в Китае, либо на Тайване, а уже потом получили гражданство в США.

Агентство отмечает, что задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

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