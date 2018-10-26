В США задержан мужчина в связи с рассылкой взрывных устройств - телеканал
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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мужчина, который может быть причастен к отправке посылок со взрывными устройствами, задержан в США, передает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.
По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка.
Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.
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Интерфакс