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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 17:02 26.10.2018 - 17:02

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мужчина, который может быть причастен к отправке посылок со взрывными устройствами, задержан в США, передает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка.

Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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