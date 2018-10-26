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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 17:05 26.10.2018 - 17:05

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мужчина, который может быть причастен к отправке посылок со взрывными устройствами, задержан в США, передает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка.

Между тем, по сообщению западных СМИ, мужчина был задержан в американском штате Флорида.

Информация о его личности пока не раскрывается.

Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

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