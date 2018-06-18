В США заметили модернизацию ядерного бункера под Калининградом
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Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Специалисты из Федерации американских ученых (FAS) намерены в понедельник опубликовать спутниковые снимки, показывающие, что российские военные существенно модернизировали бункер для хранения ядерного оружия близ Калининграда, сообщает британская газета "Гардиан".
"Мы следим за этим объектом уже какое-то время. В прошлом он уже проходил модернизацию, однако на сей раз изменения значительно серьезнее. Это первый случай, когда мы видим, как ядерный бункер отрывают и, судя по всему, модернизируют", - приводит издание слова Ханса Кристенсена, курирующего в FAS проект, связанный с изучением ядерных объектов.
По его словам, у данного бункера "есть все отличительные особенности, которые характерны для российских объектов по хранению ядерного оружия".
Согласно информации FAS, работы по модернизации объекта начались в 2016 году, а ранее этим летом была установлена новая крыша бункера.
Некоторые из полученных американских ученых спутниковых фотоснимков опубликованы на сайте "Гардиан".
"Имеющиеся фотоснимки не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие, однако они показывают, что речь идет о работающем объекте", - заявил Х.Кристенсен.
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Интерфакс