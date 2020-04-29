Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 7:58

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 из-за очень высокого качества тестов.

"Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев! " - написал Трамп в своем твиттере.

По данным Университет Джона Хопкинса, ведущего статистику по COVID-19, на текущий момент в США зарегистрировано 1 млн 12 тыс. 583 случая заражения коронавирусом нового типа. Скончались 58 тыс. 355 человек, выздоровели - 115 тыс.936.

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