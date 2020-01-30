Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 18:58

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Медики в США зафиксировали первый в их стране случай передачи от человека к человеку "уханьского" коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Таким образом, США стали пятой страной в мире, в которой произошла подобная передача заболевания.

В общей сложности, коронавирус в США теперь выявлен у шести пациентов.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

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