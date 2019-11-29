Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 1:54

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты знакомы с сообщениями о новых пусках ракет, произведенных КНДР накануне, завил американский госдепартамент в пятницу.

"Мы знаем о сообщениях, касающихся пусков северокорейских ракет. Мы продолжаем следить за ситуацией и консультируемся с нашими союзниками в регионе", - сказал представитель госдепартамента агентству "Ренхап".

В сообщении агентства отмечается, что нынешнее заявление совпадает с теми, которые Вашингтон делал в ответ на предыдущие пуски.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в пятницу, что КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала пусковую установку реактивной системы залпового огня.

"Залповый испытательный огонь с целью окончательной проверки эффективности боевого применения сверхкрупного реактивного орудия подтвердил его военно-техническое превосходство и надежность", - говорится в сообщении.

Речь идет уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Кореей за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Американские представители неоднократно заявляли, что пуски ракет малой дальности, которые осуществляет КНДР, не являются нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном о ядерных испытаниях и запусках межконтинентальных ракет, которые были достигнутых на их первой встрече в Сингапуре.

Вместе с тем, переговоры между США и КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова практически остановились после неудачной встречи лидеров двух стран в Ханое в феврале текущего года.

Высокопоставленный северокорейский политик Ким Ен Чхоль заявил в ноябре, что США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок - конец текущего года - для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации. По словам Ким Ен Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" Трампа с Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры.

"Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей", - процитировало Ким Ен Чхоля ЦТАК.

"Ренхап" напоминает, что на прошлой неделе спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган на слушаниях в Конгрессе заявил, что у него нет свидетельств того, что Пхеньян действительно намерен пойти по пути денуклеаризации, но у руководства КНДР все еще есть выбор.

Он добавил, что США и КНДР не связаны в вопросах денуклеаризации конкретными сроками, но если же Северная Корея вернется к провокациям, то это будет ее большой ошибкой.

1гк мк

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