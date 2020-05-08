Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 4:49

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - На 2 тыс. 045 человек выросло в США число жертв коронавируса CОVID-19 за минувшие стуки, сообщил ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям.

По его данным, полученным из различных, в том числе официальных источников, в США по состоянию на 05:00 по московскому времени пятницы от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 76 тыс. 884 человека, число инфицированных превысило 1 млн 290 тыс.

Всего в мире насчитывалось 3 млн. 909 тыс. 374 заразившихся CОVID-19, что на 91,9 тыс. превышает данные четверга.

Излечились в мире более 1 млн 335 человек.

1гк гс

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