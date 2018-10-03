В США изучают предложение Польши о размещении военной базы - дипломат
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон изучает предложение Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы.
"Польский народ сделал сильное предложение, и оно рассматривается", - сообщила журналистам постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Думаю, что на это потребуется время", - отметила американский постпред, полный текст брифинга которой распространило постпредство США при НАТО.
К.Б.Хатчисон полагает, что министр обороны Джеймс Мэттисон, скажет что-либо на эту тему в ближайшие два дня.
3 и 4 октября в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО с участием главы Пентагона.
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Интерфакс