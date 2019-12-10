Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 20:13

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Россия вовремя сможет экстрадировать северокорейских рабочих.

"22 декабря пройдет масштабное мероприятие, когда каждая страна должна депортировать северокорейских рабочих... В России находятся много северокорейских рабочих, и, согласно резолюции Совбеза ООН, они должны быть депортированы", - заявил Помпео на пресс-подходе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что они (российская сторона) смогут это сделать", - добавил он.

Северокорейские рабочие должны быть депортированы к установленному резолюцией Совбеза ООН сроку - 22 декабря этого года.

Помпео также заявил, что доволен тем, как российская сторона имплементирует санкции против КНДР.

"Я заявил министру Лаврову, что они проделали хорошую работу в том, что касается уровня имплементации", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом Помпео призвал не останавливаться на достигнутом.

"Нужно помнить, что всегда можно найти способы сделать еще что-нибудь (для претворения в жизнь ограничительных мер против КНДР - ИФ)", - сказал глава госдепа.

1ви ар

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