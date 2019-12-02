Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый этап расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа начинается на этой неделе в конгрессе.

Теперь, как ожидается, рассмотрением этого вопроса с понедельника займется юридический комитет палаты представителей США, тогда как ранее слушания проводились в комитете по разведке.

Члены юридического комитета изучат вопрос о том, есть ли в конституции США положения, которые в данном случае подошли бы для обоснования объявления импичмента Трампу. Председатель комитета Джеррольд Надлер предложил президенту США и его адвокатам поучаствовать в слушаниях, но в Белом доме от этого предложения отказались.

Кроме того, ожидается, что во вторник в комитете палаты представителей по разведке состоится голосование по докладу главы комитета Адама Шиффа, подготовленному по результатам расследования в рамках процедуры импичмента. Голосование намечено на 18:00 по местному времени. Доклад, как ожидается, будет одобрен комитетом по разведке, большинство мест в котором занимают демократы. Затем документ передадут в юридический комитет для дальнейших процедур.

В этом случае в среду в юридическом комитете пройдут слушания под названием "Расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для президентского импичмента". На них в качестве свидетелей будут выступать юристы и эксперты в области юриспруденции.

Американские СМИ прогнозируют, что рассмотрение вопроса импичмента в юридическом комитете в итоге завершится общим голосованием в нижней палате Конгресса США позже в декабре. На голосование будет вынесен непосредственно вопрос о вынесении импичмента Трампу.

Поскольку для этого шага необходимо простое большинство, а его в палате представителей США составляют демократы, то, по мнению западных экспертов, нижняя палата сможет высказаться за импичмент.

В том случае, если палата представителей объявит импичмент Трампу, то после этого уже сенат США начнет рассмотрение этого дела. Для окончательного решения об отстранении президента от власти импичмента в верхней палате конгресса необходимо две трети голосов сенаторов. В настоящее время вероятность импичмента оценивается как низкая, так как большинство мест в сенате удерживают сторонники Трампа от республиканской партии. Пока что ни один из них не выражал готовность присоединиться к усилиям демократов по отстранения президента от власти.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

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