Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 16:53

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что не придает большого значения угрозе Ирана закрыть Ормузский пролив.

"Я видел, что они грозились закрыть Ормузский пролив. Но за все время они грозились это сделать больше раз, чем я могу посчитать", - сказал Б.Хук в ходе телефонного брифинга во вторник.

"Иран постоянно угрожает и шантажирует. Это его обычный подход ведения дел", - добавил он.

При этом спецпредставитель указал, что для обеспечения стабильности и безопасности в мире американские военные, в частности, флот будут действовать везде, где это разрешено международным законодательством.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

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