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Этот контент был опубликован 22 марта 2017 г. 8:10 22.03.2017 - 08:10

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост члена Верховного суда США Нил Горсач в ходе слушаний в юридическом комитете Сената заявил, что "закон выше любого человека", в том числе президента, сообщила в среду американская газета "Чикаго трибьюн".

"Никто в стране не выше закона, в том числе президент Соединенных штатов", - цитирует издание слова Н.Горсача.

При этом подчеркнул, что никогда не отстаивал интересы президента страны Д.Трампа.

"У меня нет проблем в вынесении вердикта за или против какой-либо партии, так как я исхожу из закона и фактов в каждом конкретном деле", - пояснил Н.Горсач.

Кандидатура Н.Горсача до этого занимавшего должность судьи федерального апелляционного суда, была предложена в начале февраля Д.Трампом.

В случае если Н.Горсач будет утвержден, он займет место судьи Антонина Скалиа, скончавшегося в феврале 2016 года.

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