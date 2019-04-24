Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 16:06

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США предъявило обвинения в экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны инженеру китайского происхождения и бизнесмену из КНР, говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду.

Мужчину из Нью-Йорка по имени Сяоцин Чжэн, который ранее работал инженером в компании General Electric, обвиняют в том, что он вступил в сговор для кражи коммерческой тайны компании, связанной с паровыми и газовыми турбинами.

Бизнесмена, гражданина Китая, Чжаоси Чжан обвиняют в причастности к этому сговору.

Мужчин обвиняют по 14 пунктам, касающихся экономического шпионажа, кражи коммерческой тайны и дачи ложных показаний ФБР. Чжаоси Чжану грозит до 25 лет тюрьмы, а Сяоцин Чжэну - до 30 лет тюрьмы.

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